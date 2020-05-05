جلوبال بلاتس : الصعوبات المستمرة في ليبيا تعيق استئناف النشاط النفطي في البلاد

قالت : وكالة جلوبال بلاتس البريطانية ، إن انخفاض الإنتاج سيعكس قيودا من قبل مجموعة” أوبك ” بالإضافة إلى التخفيضات طوعية والصعوبات المستمرة في ليبيا تعيق استئناف النشاط النفطي في البلاد .

وأضافت ” الوكالة البريطانية خفض الإنفاق الرأسمالي العضوي إلى 25٪ ، انخفاضا من 20٪ المعلن عنها في مارس ، قائلة أن صافي الاستثمارات سيكون أقل من 14 مليار دولار هذا العام .

و اوضحت الوكالة ايضا ” ان أكبر شركة تكرير في أوروبا ، قالت إن إنتاجية مصافيها ومبيعاتها كانت تسير بنسبة 50٪ أقل من المعتاد منذ منتصف مارس ، مع عدم اليقين بشأن توقيت العودة إلى وضعها الطبيعي”. وتوقعت أن تكون مستويات إنتاج المصافي في نطاق 70٪ – 75٪ للعام بأكمله بانخفاض من 84٪ العام الماضي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية