اقتصاد

جلوبال بلاتس : الصعوبات المستمرة في ليبيا تعيق استئناف النشاط النفطي في البلاد

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت : وكالة جلوبال بلاتس البريطانية ، إن انخفاض الإنتاج سيعكس قيودا من قبل مجموعة” أوبك ” بالإضافة إلى التخفيضات طوعية والصعوبات المستمرة في ليبيا تعيق استئناف النشاط النفطي في البلاد .

وأضافت ” الوكالة البريطانية خفض الإنفاق الرأسمالي العضوي إلى 25٪ ، انخفاضا من 20٪ المعلن عنها في مارس ، قائلة أن صافي الاستثمارات سيكون أقل من 14 مليار دولار هذا العام .

و اوضحت الوكالة ايضا ” ان أكبر شركة تكرير في أوروبا ، قالت إن إنتاجية مصافيها ومبيعاتها كانت تسير بنسبة 50٪ أقل من المعتاد منذ منتصف مارس ، مع عدم اليقين بشأن توقيت العودة إلى وضعها الطبيعي”. وتوقعت أن تكون مستويات إنتاج المصافي في نطاق 70٪ – 75٪ للعام بأكمله بانخفاض من 84٪ العام الماضي .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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