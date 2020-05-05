صندوق النقد يباشر العمل لإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، المناقشات التي أجرتها مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده، بأنها مثمرة، مشيرة إلى عزم فريق من الصندوق البدء قريبا بإجراء محادثات مع السلطات اللبنانية بالخصوص.

وكتبت جورجيفا على تويتر، إنها خطوة مهمة للأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، وأضافت “اتفقنا على أن فريقين سيبدآن قريبا مناقشات بشأن الإصلاحات المطلوبة بشدة لاستعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني”.

وكان لبنان قد وقع يوم الجمعة الماضي على طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي يعتزم فيه استخدام خطة الإنقاذ للتفاوض على برنامج لصندوق النقد.

وفي سياق آخر، وافقت حكومة دياب الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على تصور لوقوع خسائر في النظام المالي بعشرات المليارات من الدولارات للخروج من أزمة خطيرة تهدد اقتصادها.

ويعيش لبنان حاليا أزمة اقتصادية تسببت في هبوط العملة المحلية إلى جانب ارتفاع التضخم في البلاد.

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