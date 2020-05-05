ميناء طبرق يستعد لتصدير 6 آلاف طن خردة

وصل إلى ميناء طبرق هذا الأسبوع عدد من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع متنوعة على متنها شعير وإسمنت وحاويات.

وبحسب بيانات اطلعت عليها قناة “218”، ما زالت ناقلة الخردة deeb breze تحمل شحنتها المكونة من ستة أطنان خردة لغايات التصدير، ولم تكشف إدارة الميناء عن وجهتها المقبلة.

وكشفت البيانات رسو السفينة consoya على الرصيف التجاري لتفريغ حمولة الشعير المقدرة بـ14 ألف طن.

كما استقبل الميناء السفينة sam المحملة بـ3000 طن من الإسمت، والباخرة “sirano” وعلى متنها 17 حاوية قادمة من مصر، تحوي سلع غذائية ومواد بناء ومواد تنظيف مستورد جلها لصالح القطاع الخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية