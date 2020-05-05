الخزانة الأمريكية تعتزم اقتراض 3 تريليونات دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها اقتراض حوالي 3 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام الحالي أي بزيادة خمسة أضعاف عن المستوى القياسي السابق للاقتراض الفصلي، في وقت تنفق فيه الحكومة بطريقة رشيدة للتخفيف من تداعيات وباء كوفيد-19.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقترض هذا المبلغ من أبريل إلى نهاية يونيو، موضحة أنه رقم أعلى من المستوى القياسي السابق للاقتراض لسنة مالية كاملة والبالغ 1.8 تريليون دولار منذ عام 2009.

وأكد مسؤول بارز بالوزارة أن هذا أكثر ما يمكن أن تفعله الوزارة في العادة خلال عام، مشيرا إلى أن صافي الاقتراض في السنة المالية السابقة بلغ 1.28 تريليون دولار، حيث توقعت الخزانة اقتراض 677 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر المقبل.

واقترضت الوزارة من يناير إلى نهاية مارس، 477 مليار دولار عبر أسواق الائتمان في الأشهر الثلاثة.

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