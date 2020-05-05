مصر: لا تغيير بأسعار البنزين والسولار للمستهلك

قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان إنه لا يوجد تغيير في أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، مؤكدا أن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان يوم الاثنين هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية.

وأضاف معيط أنه لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا، مؤكدا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة إلى جانب عدم فرض أي أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.

وذكر وزير المالية المصري أنّ مشروع تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، تضمن رسوما جديدة بنحو 30 قرشًا على كل لتر مباع من البنزين و25 قرشًا من السولار، وهي تُعد مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، منوها بأن الهيئة العامة للبترول هي من تتحمل قيمة هذه الرسوم من الإيرادات التي تحصل عليها. وأضاف أن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أي زيادة في أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين.

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