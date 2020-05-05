خاص… المجلس الأعلى للقضاء يطالب “السراج” بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص توحيد المركزي و المؤسسات الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول لصحيفة صدى الاقتصادية عن مراسلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تقضي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي و إصلاح المؤسسات المالية و الاقتصادية للدولة.

و نصت المراسلة على أن المجلس الرئاسي هو من يتخذ الإجراءات و لا يخرج عن التزامه بتنفيذ النصوص قراري مجلس الأمن، بالإضافة إلى أن تقاعسه بالالتزام يضعه في مواجهة اجراءات يحق لمجلس الأمن اتخاذها بمقتضى الصلاحيات المناط به.

و أكد المجلس الأعلى للقضاء ان قرارات مجلس الأمن تسمو على التشريعات الوطنية و هي الأولى بالتطبيق.

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