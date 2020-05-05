“الليبية للاستثمار” تشرع في خطة دعم العمليات التشغيلية

شرعت المؤسسة الليبية للاستثمار، في تنفيذ خطة دعم العمليات التشغيلية للاستثمارات الليبية في الخارج في إطار تعزيز مركزها المالي والحفاظ عليها من تداعيات أزمة كورونا التي أنهكت الاقتصاد العالمي.

وأوضحت المؤسسة في إيجاز صحفي تلقت قناة “218” نسخة منه، أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد انتهوا من إعداد خطة استراتيجية تضمن تنافسية الاستثمارات الليبية في الخارج بعد انتهاء جائحة كورونا.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تعمل على تحليل الاستثمارات من خلال منظومات متخصصة ومرخصة لصالحها إلى جانب استمرار العمل على مراقبة الملاءات المالية للبنوك، التي تحتفظ بودائع المؤسسة، لمتابعة أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية وسط تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

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