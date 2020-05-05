المؤسسة الليبية للاستثمار تبدء خطتها لدعم العمليات التشغيلية الخاصة بالاستثمارات

قال مكتب الاعلام والعلاقات بالمؤسسة الليبية للاستثمار”لؤي القريو” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة بدأت فعليًا في تنفيذ خطتها التي اعتمدها رئيس وأعضاء مجلس إدارتها لدعم العمليات التشغيلية وكذلك تم الانتهاء من إعداد استراتيجية تضمن استمرار وتنافسية الآستثمارات لمرحلة مابعد انتهاء ڤيروس كورونا.

كما أكد مكتب الإعلام والعلاقات أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يعمل وفقاً لاستراتيجية متناغمة مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة.

يذكر أن المحكمة البريطانية التجارية في لندن أصدرت في الخامس والعشرين من شهر مارس 2020 حكمها النهائي باعتبار أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة “علي محمود” هو الممثل الشرعي الوحيد للمؤسسة الليبية للاستثمار في المملكة المتحدة بموجب القانون الإنجليزي.

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