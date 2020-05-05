بنوك تونس تقرض الحكومة 1.2 مليار دينار

صرحت وزارة المالية التونسية، الثلاثاء، بأن بنوكا تونسية أقرضت الحكومة 1.2 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 413 مليون دولار، لمواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه القروض ضمن مساعي الدولة لتعبئة مواردها المالية بالتزامن مع الآثار السلبية التي نتجت عن الجائحة والتي أضرت نشاطات تونس واقتصادها خلال العام الحالي بالإضافة إلى ارتفاع حجم القروض في البلاد.

وفي السياق ذاته، تتوقع تونس انكماش اقتصادها بنسبة 4.3% في 2020 حيث يعتبر هذا أكبر انكماش له منذ استقلال البلاد عام 1956.

يذكر أن تونس سجلت عجزا أدى إلى تراجع 1،7٪ من الناتج المحلي الخام، خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام الجاري، عدا عن تراجع ملحوظ للتجارة الخارجية خلال شهر مارس الماضي.

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