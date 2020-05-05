اقتصاد

“طه بعرة”: نشكر إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ رأينا بخصوص مراجعة حسابات المركزي

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الخبير القانوني “طه بعرة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إدارة القانون هي إدارة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ، و أرائها “ملزمة” للجهة التي طلبت منها المشورة في الدولة و بذلك فإن طلب إدارة القانون للمجلس الرئاسي فتوة القانونية ويعتبر إلزاما عليه و الانصياع لها و انصياع كافة جهات الدولة المشورة .

و تابع بالقول: أشكر المجلس الأعلى للقضاء على الاستجابة على المقالات التي نشرتها بخصوص”مراجعة حسابات البنك المركزي” قانونياً ، و ينص الأول أن قرار المراجعة الدولية قرار سليم ، من الناحية القانونية الداخلية و الدولية و الثاني الذي أوضح أن الاصرار على عدم مطابقة القرار و على رأي قانون من الممكن تأكد من سلامة رأينا والرجوع للقانون و بالفعل استجابو و عادوا إلى إدارة القانون التي أوضحت أن رأيي الأول سليم .

وكان قد كشف مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تقضي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي و إصلاح المؤسسات المالية و الاقتصادية للدولة.

و نصت المراسلة على أن المجلس الرئاسي هو من يتخذ الإجراءات و لا يخرج عن التزامه بتنفيذ النصوص قراري مجلس الأمن، بالإضافة إلى أن تقاعسه بالالتزام يضعه في مواجهة اجراءات يحق لمجلس الأمن اتخاذها بمقتضى الصلاحيات المناط به.

و أكد المجلس الأعلى للقضاء ان قرارات مجلس الأمن تسمو على التشريعات الوطنية و هي الأولى بالتطبيق .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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