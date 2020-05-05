تراجع جديد للدولار واليورو مقابل الدينار بالسوق الموازية

شهدت اسعار العملات الاجنبية تراجعها بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي في التعاملات لمساء يوم الثلاثاء.

وسجل الدولار الامريكي انخفاضه مساء الثلاثاء ليسجل 6.11 ديناراً، بعد أن سجل في أوقات سابقة 6.22 دينارا وفقا لمتداولين ومتعاملين من غرف الواتساب والفايبر التي اصبحت مصدرا للتعاملات في الآونة الاخيرة بعد الحظر الذي فرض في البلاد جراء ازمة كورونا.

وكان الدولار قد افتتح التعاملات اليوم عند سعر 6.25 دينار قبل أن يتذبذب سعره ويعاود للانخفاض من جديد إلى 6.11 دينارا في التعاملات المسائية، بينما سجلت حوالات تركيا 6.45 دينارا بداية التعاملات لتسجل في اخر التعاملات 6.25 دينارا.

ويِأتي تباين سعر الدولار بعد رفض الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بشكل رسمي لقرارات المجلس الرئاسي الخاصة بإعادة فتح منظومة الاغراض الشخصية، واستمرار المضاربات بسعر الدولار من قبل تجار العملة وسط طلبات متزايدة للدولار.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 6.11 دينار

سعر كسر الذهب = 220 دينار عيار 18

اليورو= 6.75 دينار

الباوند = 7.70 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.25 دينار

ليرة= 0.90 دينار

الدينار التونسي= 2.17 دينار

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