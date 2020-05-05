“وزير العمل” نتابع عن كثب معالجات اعتماد الملاكات الوظيفية المتعثرة

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين” اليوم الثلاثاء متابعته المباشرة لمعالجة المشاكل التي تحول دون اعتماد عدد من الملاكات الوظيفية.

وأضاف “الأمين” أن فرق الخدمة المدنية والفريق القانوني يسعيان لأقصى جهودهم إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات الملاكات المتعثرة،

ونوه وزير العمل إلى صعوبة العمل في ظل الظروف الحالية من حيث الوضع الأمني والتهديدات الصحية، مشيراً أن عدد الملاكات التي اعتمدت منذ بداية العام الحالي 2020 وصل حتى الآن لأكثر من ( 79) ملاك وظيفي بينما يوجد عدد من الملاكات الوظيفية قيد الدراسة والتعديل وسيتم انجازها خلال المدة القريبة القادمة.

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