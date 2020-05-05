اقتصاد

حصري: “شكشك” يطالب النائب العام ورئيسي النواب والأعلى التدخل لإطلاق سراح “رضا قرقاب” و يكشف فساد الداخلية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بجهاز ديوان المحاسبة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية مراسلة رئيس الديوان “خالد شكشك” إلى النائب العام و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الأعلى للدولة بخصوص القبض على عضو الديوان”رضا قرقاب” .

تضمنت مراسلة “شكشك” إلى النائب العام أن معاون رئيس مكتب المعلومات و المتابعة بوزارة الداخلية “فوزي الزليتني” بالقبض على “قرقاب” و احتجازه قسراً ، حيث أن قرقاب مختص في متابعة حسابات الودائع والأمانات ، بالاضافة إلى أنه رئيس اللجنة العليا لمراجعة حسابات الطوارئ التي استحوذت وزارة الداخلية على جزء من نفقاتها .

و أكد “شكشك” أن حجز “قرقاب” جريمة ، مطالباً النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية لانهاء الحجر القسري لرضا قرقاب .

كما وجه شكشك رسالة إلى رئيسي مجلس النواب طرابلس “حمودة سيالة” و الأعلى للدولة “خالد المشري” و مطالبتهم باصدرا تعليمات لانهاء الحجر القسري لرضا قرقاب بأسرع وقت .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • ياعزيزى كلكم لصوص ومن تطلب الاستعانة بهم من مجلس دولة ساقط بسقوط الصخيرات ومجلس موزه التافه من نهاب طرابلس قريبا تتجمعوا مع بعضكم فى سجن ابوسليم

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