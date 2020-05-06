رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يبحث احتياجات جهاز الإمداد الطبي للنصف الثاني من العام الجاري

بنغازي 06 مايو 2020 (وال) – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني احتياجات جهاز الإمداد الطبي للنصف الثاني من العام الجاري، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزرغء في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز السيد أحمد بورتيمة.

واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

وناقش احتياجات الجهاز لما تبقى من العام 2020 من أدوية تخصصية وعامة، وكيفية توفير كافة احتياجات الجهاز لضمان سير عمله على أكمل وجه. (وال – بنغازي)

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