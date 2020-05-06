صعود جديد للدينار في التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار اليوم الأربعاء في تعاملات السوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر وواتساب”

وسجل الدولار تراجعا بمقدار 10 قروش، وتم تداوله مع حلول الساعة11:00 صباحا بـ 6.120 دنانير ليتخلى عن مكاسب كان حققها خلال 48 ساعة الماضية أما على صعيد حوالات الدولار إلى دبي وتركيا فقد تم تداوله بـ 6.350دنانير

وشملت حالة الانخفاض اليورو كذلك حيث تم تداوله صباحا بـ6.750 متراجعا بذلك 7 قروش، أما العملات الأخرى فقد خسرت الليرة التركية أمام الدينار نحو 5 قروش من قيمتها لتسجل بذلك 85 قرشا لليرة، كما انعكست الانخفاضات على الجنيه المصري الذي تراجع بمقدار قرشين وتداوله التجار بـ 39 قرشا للجنيه

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