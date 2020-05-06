“التجارة والتنمية” بالكفرة يرفع سقف السحب

قال مساعد المدير العام لفرع مصرف التجارة والتنمية في مدينة الكفرة محمد الزوي في تصريح خاص لـ218 إن إدارة الفرع رفعت سقف السحب إلى 1000 دينار للفرد وإنها ستشرع في توزيع السيولة النقدية اعتبارا من غد الخميس.

وأضاف الزوي خلال تصريحه أن الفرع كان قد وزع قبل نحو 10 أيام سيولة نقدية بسقف سحب قدره 750 دينار للفرد.

وأشاد مساعد المدير العام لفرع مصرف التجارة والتنمية في مدينة الكفرة بدور الإدارة العامة بمدينة بنغازي التي تكفلت بإرسال السيولة النقدية للفرع الذي افتتح أبوابه قبل عام وبه نحو 2000 حساب الأمر الذي ساهم في تعزيز مستوى الخدمات في الكفرة

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