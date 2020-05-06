اقتصاد

المركزي يؤكد أن حجم الإنفاق لهذه السنة قد بلغ 11.346 مليار دينار و يكشف كافة المصروفات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس خلال بيانه عن النفقات والإيرادات اليوم الأربعاء أن الإيرادات النفطية قد بلغت 1.978 مليار دينار ، و إيرادات الضرائب 169 مليون دينار، و إيرادات الجمارك 35 مليون دينار، في حين سجلت إيرادات الاتصالات 0 .

و أفاد المركزي أن الإيرادات الفعلية للمخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 100 مليون دينار، و إيردات بيع المحروقات قد بلغت 75 مليون دينار ، و رسم الخدمات و الإيرادات الآخرى 143 مليون ، في حين بلغ إجمالي الإيرادات النفطية و السيادية 2.500 مليار بالاضافة إلى قرض مصرف ليبيا المركزي “للترتيبات المالية” قد بلغ 8.902 مليار في حين بلغ إيرادات الفعلية لباب الثالت التنمية 700 مليون .

و قاربت قيمة النفقات الفعلية في بند المرتبات 7 مليار ، و النفقات التسيرية قد بلغت 714 مليون ، في حين وصلت نفقات باب التنمية 39 مليون ، و الدعم 2.040 مليار ، و الطوارئ 1.201 مليار باجمالي يقدر 11.346 مليار.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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