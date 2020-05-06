جهود دولية لتسهيل تدفق الخدمات الأساسية لمواجهة كورونا

أكد وزراء تجارة يمثلون 21 دولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي على أنهم سيقومون بتسهيل تدفق البضائع والخدمات الأساسية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأدرج البيان، الذي أصدرته سكرتارية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية والغذائية ضمن البضائع الأساسية.

ويضم معرض (أبيك) أكبر ثلاثة اقتصادات بالعالم وهي الولايات المتحدة والصين واليابان إلى جانب بقية الدول الأعضاء في المنتدى، متمثلة في أستراليا وكندا وإندونيسيا إضافة إلى كوريا الجنوبية، حيث يتجاوز إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول التريليون دولار.

وفي سياق آخر طالب المنتدى بخفض الرسوم على معدات الحماية الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة الوباء قبل شهر، ومن جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إن متوسط الرسوم المفروضة على معدات الحماية المستخدمة في مواجهة الفيروس يقدر بـ 11.5٪

وفي المقابل صرح المنتدى أمس الثلاثاء أن الفيروس أجبر دولاً على إعطاء تأمين البضائع الأساسية أولوية.

وفي الوقت ذاته حث أن لا تتسبب هذه الإجراءات في حواجز غير ضرورية أمام التجارة وبأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة الصحة العالمية

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