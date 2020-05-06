مركزي طرابلس يكشف قيمة الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس خلال بيانه عن حجم الإيرادات و النفقات أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي قد بلغ 1.675 مليار دولار، وتمت تغطيته باحتياطيات مصرف ليبيا المركزي، مضيفاً أن الإيرادات من النقد الأجنبي قد بلغت 3.5 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي 5.175 مليار دولار.

ووفقاً للمركزي فقد بلغت إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي من 1 يناير 2020 وحتى 30 إبريل من ذات العام 662.6 مليار دولار و خصص منها 700 مليون لتمويل باب التنمية و 5.962 مليار لسداد الدين العام.

و نبه المركزي من تدني المبالغ المحصلة من الإيرادات السياحية الغير النفطية، مطالباً الجهات ذات العلاقة تحسين جبايتها و تحصيلها.

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