مصرف ليبيا المركزي يكشف بأن حجم العجز في ميزان المدفوعات قد بلغ 1.675 مليار دولار

أظهر البيان الصادر عن مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من 1 يناير لسنة 2020 حتى 30 إبريل من ذات السنة أنه نتيجةً لأزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره وتوقف المصدر الوحيد للدخل بالنقد الأجنبي فإنّ ميزان المدفوعات قد سجل خلال الفترة التي يغطيها البيان عجزاً بمقدار 1.675 مليار دولاراً تمت تغطيتها من احتياطيات مصرف ليبيا المركزي.

كما أشار البيان إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن إيقاف إنتاج النفط وتوقف تصديره وبعد مرور أكثر من مائة يوم على هذا الإقفال التعسفي قد بلغت حوالي 5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

يُذكر أن هذا الحجم من الخسائر يأتي في ظل انهيار كبير وغير مسبوق شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

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