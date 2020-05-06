المركزي يكشف “نفقات وإيرادات” الربع الأول لـ 2020

كشف 218TV عن النفقات والإيرادات المحصلة لبعض القطاعات عن الفترة مابين الأول من يناير وحتى إبريل من العام الجاري.

وقال المركزي أن الإيرادات النفطية والسيادية عن الفترة المذكورة بلغت 2.5 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات النفطية لوحدها 1.9 مليار دينار، فيما سجلت إيرادات الضرائب مليونا، وحققت إيرادات الجمارك 35 مليونا، في حين سجلت الاتصالات إيرادات قدرها “صفر”.

وبلغت إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلية 75 مليون دينار، كما أوضحت البيانات أن حجم مخصصات مصرف ليبيا المركزي بلغت 100مليون دينار، في حين سجلت إيرادات الرسم والخدمات الاخرى 143 مليون دينار، كما ودخل للخزانة العامة 8.9 مليار دينار على هيئة قرض من مصرف ليبيا المركزي لسد عجز الترتيبات المالية.

اما الانفاق العام فقد أوضح البنك المركزي أنه قد بلغ عن الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين 11.3 مليار دينار خصص منها 7.3مليار دينار لبند المرتبات

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