المركزي يكشف حجم مبيعات النقد الأجنبي خلال الربع الأول من 2020

قال المصرف المركزي بطرابلس اليوم الأربعاء، إن مبيعات النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام 2020 بلغت ثلاثة مليارات دولار.

وأوضح المصرف في تقرير نشر عبر موقعه بفيسبوك، بأن عشرين مصرفًا قدمت خدماتها عن طريق بيع العملات الأجنبية للمواطنين وأصحاب الشركات وأرباب الأسر أيضًا.

ووفق بيانات المركزي، بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي للاعتمادات المستندية 1,5 مليار دولار، بينما كانت قيمة المبيعات الخاصة ببطاقات الأغراض الشخصية 1,4 مليار دولار من نفس الفترة.

وعلى الرغم من توقفها لفترة أطول، أظهرت بيانات المركزي بأن مبيعات النقد الأجنبي الخاصة بمنحة أرباب الأسر بلغت 80,6 مليون دولار، إضافة إلى 28,2 مليون دولار كانت خاصة بالحوالات المصرفية.

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