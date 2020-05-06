السفارة الأمريكية تدعو إلى إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع النفط في ليبيا

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع النفط في البلاد، ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت السفارة في بيان لها، بأن محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو مزيد من التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي للمضي قدما بالبلاد.

وأشار البيان إلى أن السفارة ترحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن إعادة هيكلة ناجحة لشركة البريقة لتسويق النفط، مؤكدة ضرورة بقاء المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة لها بعيدة عن التجاذبات السياسية، من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين.

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