المصرف المركزي يكشف أن إيرادات بيع النقد الأجنبي هذا العام بلغت 6.6 مليار دينار ويوضح أوجه صرفها

كشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي قد بلغت 6 مليارات و662 مليون دينار.



وأوضح المصرف المركزي في بيان نشره اليوم الأربعاء أنه خصص الجزء الأكبر من إيرادات بيع النقد الأجنبي وتحديدا مبلغ 5 مليارات و962 مليون دينار أي قرابة 90% من الإيرادات لسداد الديْن العام، فيما خصص 700 مليون دينار لتمويل نفقات الباب الثالث من الترتيبات المالية، والتي لم يصرف منها إلا 39 مليون دينار منها حتى نهاية شهر أبريل الماضي.



وكان مصرف ليبيا المركزي قد طالب المجلس الرئاسي مرارًا برفع نسبة الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي لتغطية العجز الكبير في ميزانية عام 2020 والذي من المتوقع أن يتجاوز 26 مليار دينار في ظل استمرار إقفال إنتاج النفط في البلاد.

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