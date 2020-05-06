المركزي: عجز الإيرادات السيادية 675 مليونا بـ2020

كشف مصرف ليبيا المركزي عن أن العجز في إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية منذ بداية يناير حتى أبريل بلغ 675 مليون دينار.

وأوضح المصرف في بيان له أن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للمصارف التجارية في الفترة منذ بداية يناير حتى نهاية أبريل تجاوزت 3 مليارات دولار.

وأضاف البيان أن الخسائر التي تكبدتها ليبيا من جراء إغلاق النفط منذ 17 يناير (بسبب حفتر) بلغت حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

وتابع المصرف أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إلى ليبيا منذ بداية العام قرابة الخمسة مليارات دينار، وأن قرابة نصفها هي عن صادرات آخر السنة الماضية.

وذكر المركزي أن إجمالي الإيرادات المحققة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بلغ نحو 6 مليارات ونصف مليار دينار.

واستهلك باب المرتبات الأول في النفقات خمسة وستين بالمائة من الإجمالي فيها نحو 85 مليونا هي عجز خارج الترتيبات، في حين بلغ الفائض من إجمالي النفقات نحو مليار ونصف.

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