الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ بداية الأزمة‎

هبطت الليرة التركية اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة انهيار العملة، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 5.53% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الليرة في تركيا 7.16، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. وخسرت الليرة التركية منذ بداية العام الجاري حوالي 15 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وتشير معطيات سعر الصرف الحقيقي الفعال المعتمد على أسعار المنتجين داخل البلاد إلى تراجع المؤشر إلى مستوى 75.88 نقطة، وبالمقابل تشير تقارير البنك المركزي التركي، إلى أن مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال سجل تراجعًا بنسبة 9.47% منذ بداية 2020.

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