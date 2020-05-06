“السراج” يشدد على ضرورة مراقبة عملية حظر تدفق السلاح براً وجواً وبحراً

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تلقي رئيس المجلس “فائز السراج” اليوم الأربعاء اتصالاًمن وزير الخارجية الإيطالي”لويدجي دي مايو” لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات بين البلدين .

كما تم خلال الاتصال مناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة تداعيات جائحة كورونا ، و الاتفاق على التنسيق لمنع تفشي الوباء في ليبيا .

تطرق النقاش الذي دار بين “السراج” و “دي مايو” إلى عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

و أكد “فائز السراج” اعتراضه على اقتصار هذا الأمر عبر المراقبة على البحر فقط ، مشدداً على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً .

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