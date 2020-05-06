في اجتماع هام … المشري يناقش مع الكبير و الشنطي سبل معالجة ارتفاع الدولار

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “خالد المشري”، اليوم الأربعاء، اجتماعا محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس”الصديق الكبير”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”، لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد.

ناقش الاجتماع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات الأسر النازحة، وسبل معالجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في السوق الموازي، بالإضافة إلى سير عمل هيئة الرقابة الإدارية .

تناول الاجتماع كذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، وتسخير كل الإمكانيات المطلوبة بشأن ذلك، بالإضافة إلى متطلبات المؤسستين العسكرية والأمنية.

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