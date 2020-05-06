ديوان المحاسبة يناقش مع لجنة الخبراء بالأمم المتحدة متطلبات إتمام المراجعة الدولية للمصرف المركزي

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعا اليوم الأربعاء مع لجنة الخبراء بالأمم المتحدة عبر الإنترنت لمناقشة متطلبات إتمام المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي.



وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة عملية المراجعة الدولية للمصرف المركزي ومتطلبات إنجازها، وأهمية مراعاة القوانين المحلية والطريقة التي يتم بها إنفاق الأموال العامة، ومتطلبات تحقيق العدالة المجتمعية في الإنفاق العام.



كما تناول الاجتماع العمليات الرقابية التي ينفذها الديوان على المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، إضافة إلى أهمية تقديم الدعم والتعاون الدولي مع الديوان لدعمه في تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة في البلاد.



وحضر الاجتماع وكيل ديوان المحاسبة “علاء الدين المسلاتي” ومدير مكتب الحسابات الخارجية بالديوان “عبد الباسط جبوع، ومدير مكتب التعاون الدولي “يوسف غليليب”.

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