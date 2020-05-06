اقتصاد

ديوان المحاسبة يناقش مع لجنة الخبراء بالأمم المتحدة متطلبات إتمام المراجعة الدولية للمصرف المركزي

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعا اليوم الأربعاء مع لجنة الخبراء بالأمم المتحدة عبر الإنترنت لمناقشة متطلبات إتمام المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي.

وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة عملية المراجعة الدولية للمصرف المركزي ومتطلبات إنجازها، وأهمية مراعاة القوانين المحلية والطريقة التي يتم بها إنفاق الأموال العامة، ومتطلبات تحقيق العدالة المجتمعية في الإنفاق العام.

كما تناول الاجتماع العمليات الرقابية التي ينفذها الديوان على المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، إضافة إلى أهمية تقديم الدعم والتعاون الدولي مع الديوان لدعمه في تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة في البلاد.

وحضر الاجتماع وكيل ديوان المحاسبة “علاء الدين المسلاتي” ومدير مكتب الحسابات الخارجية بالديوان “عبد الباسط جبوع، ومدير مكتب التعاون الدولي “يوسف غليليب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وشن دخل الامم المتحدة في مصرف ليبيا المركزي …؟!!!
    موضوع غير منطقي ومش راكب على بعضه –
    يعني في لبيبا ما فيش خبراء ليبيين للمحاسبة يقومون بهذا العمل الداخلي الخاص بالدولة دون اي تدخلات خارجية – ؟!!
    ما يحدث الان في ليبيا بشكل عام هو تطاول على الخصوصية العامة للدولة –
    سواء في التدخلات السياسية او الاقتصادية او الدينية الاجتماعية /
    حتى الاعلام العربي بدا يتخطى حدوده في طرح اسءلة تافهة على الليبيين وما الغرض منها الا لأغراض استخباراتية سواء على الصعيد العسكري او الاقتصادي –
    لم اسمع بان الامم المتحدة تحاسب اللبنانيين مثلا على مصارفهم المركزية او المالية او العسكرية –
    وكذلك سوريا او مصر او الاْردن او السودان او تونس …؟!!
    – كما قلت – يؤكد تطاول وتخطي الحدود لجميع لأطراف التي تدعي انها أطراف مساعدة ومتعاونة –
    سواء إعلامية او دوبلوماسية – او غيره –
    فعلى الليبيين حماية انفسهم من اي تدخلات ومراقبة والتركيز على الكلمات والإسءلة التي تطرح عليهم من طرف اي جهة – والتلويح لاطالة الأزمات والتدخلات التي لا تنفع ولا تضر انما ضررها اكثر من نفعها وما الغرض منها الا للتجسس او لاثارة المشاكل للترويج لبيع السلاح والحصول على سابق صحفي او موضوع لإضاعة الوقت والجهد . واثارة اطماع جهات غير معنية .

    رد