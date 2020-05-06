السفارة الأمريكية في ليبيا ترحب بإعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط و تشدد على اعادة تصدير النفط

أعلنت سفارة الأمريكية في ليبيا عن ترحيبها بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط بطريقة ناجحة مؤكدة على وجوب بقاء المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية.

ووفقاً للسفارة فيجب أن تكون المؤسسة وشركاتها ذات كفاءة تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها لفائدة جميع الليبيين ، مشددةً على إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع الطاقة في ليبيا ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

و أفادت السفارة أن محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو مزيد التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي والاستجابة للتحدي غير المسبوق الذي يشكله وباء فيروس كورونا.

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