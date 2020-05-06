بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تعلن رفع تمويل البلديات إلى 18 مليون يورو

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن رفع تمويله للبلديات ليصل إلى 18 مليون يورو ،مؤكدةً أن عدد البلديات المستهدفة 20 بلدية وذلك لدعم مشروع تعافي ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا

و أوضحت البعثة أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان ليبيا المتأثرين بالحرب و فيروس كورونا ، مشيرةً إلى عملها على تنفيذ مشروع “تعزيز القدرات المحلية على الصمود والتعافي” منذ عام 2017 بدعم من الاتحاد الأوروبي و بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

و كشفت البعثة أن هذا المشروع ساهم في تحسين وضع أكثر من 1.7 مليون شخص في 24 بلدية ليبية مختلفة للحصول على الخدمات الصحة والتعليم و الكهرباء والمياه والصرف الصحي بشكل أفضل .

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