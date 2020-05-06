تعرف على أكثر المصارف بيعًا للنقد الأجنبي خلال الربع الأول من 2020

نشر المصرف المركزي بطرابلس اليوم الأربعاء تقريرًا مفصلاً حول مبيعات النقد الأجنبي التي قدمت للمواطنين وأصحاب الشركات وأرباب الأسر عبر عشرين مصرفًا تجاريًا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتظهر البيانات التي نشرها المركزي تصدر مصرف الجمهورية لقائمة المصارف الأكثر بيعًا لعملة الدولار من خلال الاعتمادات وبطاقات الأغراض الشخصية ومنحة أرباب الأسر إضافة إلى الحوالات والتي بلغت 856,4 مليون دولار، حيث وصلت مبيعات الدولار للاعتمادت المستندية 324 مليون دولار بينما ذهبت 6,3 مليون دولار للحوالات المباشرة إضافة إلى 507,2 للأغراض الشخصية و18,8 مليون دولار لمنحة أرباب الأسر.

وتحصل مصرف الأمان التجاري على النصيب الأكبير خلف الجمهورية حيث بلغت مبيعاته خلال نفس الفترة 568,9 مليون دولار خلال نفس الفترة، بواقع 43,5 مليون دولار للاعتمادات 194,7 ألف دولار للحوالات المباشرة و503,9 مليون دولار للأغراض الشخصية إضافة إلى 21,3 مليون دولار لمنحة أرباب الأسر.

وبلغت مبيعات المصرف الإسلامي الليبي الذي حل في المركز الثالث 386 مليون دولار، حيث ذهبت 350,4 مليون دولار للاعتمادات و111 ألف دولار للحوالات المباشرة بينما كانت قيمة الأموال المباعة لباطقة الأغراض الشخصية 35 مليون دولار إضافة إلى 416,5 ألف دولار لمنحة أرباب الأسر.

ووفق بيانات المركزي، كانت قيمة مبيعات مصرف شمال أفريقيا من عملة الدولار 208,7 مليون دولار، حيث بلغت الأموال المباعة للاعتمادات المستندية 100,3 مليون دولار بينما بلغت قيمة الحوالات المباشرة 345,2 ألف دولار، إضافة إلى 102,4 مليون دولار للأغراض الشخصية و5,6 مليون دولار لمنحة أرباب الأسر.

وأظهرت البيانات اقتصار خدمات مصرف التجارة والتنمية من خلال بيع النقد الأجنبي على الأغراض الشخصية التي بلغت 12 مليون دولار، إضافة إلى 3,9 مليون دولار لمنحة أرباب الأسر المتوقفة منذ فترة، ليصل إجمالي المبيعات خلال نفس الفترة 16 مليون دولار.

ومن بين المصارف التجارية العشرون حل المصرف الزراعي في مرتبة متأخرة من حيث مبيعات النقد الأجنبي التي قدمها المصرف للزبائن والتي بلغت 93,5 ألف دولار والتي كانت خاصة بمنحة أرباب الأسر المتوقفة.

وكانت المصارف التجارية الأخرى بلغت مبيعاتها للنقد الأجنبي على النحو التالي: مصرف التجاري العربي 33,4 مليون دولار، المصرف التجاري الوطني 102,3 مليون دولار، المصرف الليبي الخارجي 17 مليون دولار، المصرف المتحد للتجارة 241,2 مليون دولار، مصرف الإجماع العربي 5,3 مليون دولار، مصرف الخليج الخليج الأول 95 مليون دولار، مصرف السراي 146,4 مليون دولار، مصرف الصحاري 69,7 مليون دولار، مصرف المتوسط 67,3 مليون دولار، مصرف النوران 95,3 مليون دولار، مصرف الواحة 28,9 مليون دولار، مصرف الوفاء 7,9 مليون دولار، مصرف اليقين 43,2 مليون دولار.

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