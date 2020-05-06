رويترز تكشف عن تقرير للأمم المتحدة يؤكد نشر شركة فاغنر العسكرية الروسية 1200 فردًا في ليبيا لمساندة قوات “حفتر”

قالت وكالة رويترز اليوم الأربعاء إنها اطلعت على تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة نشرت زهاء 1200 فردًا في ليبيا لتعزيز قوات “خليفة حفتر” القائد المتمركز في شرق ليبيا، بحسب قول الوكالة العالمية.



وأضافت الوكالة أن التقرير، الذي أعده مراقبو العقوبات المستقلون وقُدّم للجنة العقوبات الخاصة بليبيا والتابعة لمجلس الأمن الدولي، أكد أن الشركة الروسية المتعاقدة نشرت قوات في مهام عسكرية متخصصة تشمل فرق “قناصة”، دون توضيح المبالغ التي يتقاضونها هؤلاء الأفراد.



ونقلت الوكالة عن مراقبي العقوبات قولهم إنه بناء على ما هو متاح من مصادر ومشاهدات محدودة فإن أقصى عدد لأفراد “فاغنر” لا يزيد عن 800 إلى 1200، مؤكدين أن نشر هؤلاء الأفراد كان بمثابة قوة فعالة مضاعفة لقوات “حفتر”، وفق الوكالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية