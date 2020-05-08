تقارب صيني أمريكي يصعد بأسعار النفط عالمياً

صعدت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة خلال التعاملات المبكرة للسوق الآسيوية بعد تراجع محدود أمس قبل أن تعود وترتفع عند الساعة 8:30صباحا بتوقيت ليبيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4٪ لتسجل 30.60 دولارا للبرميل بينما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف ارتفاعا قدره دولار واحد وبنسبة 3٪ لتسجل 24.50 دولارا للبرميل.

ورجح خبراء النفط أن الارتفاعات الملموسة جاءت مدفوعة بتصريحات وزارة التجارة الصينية التي كشفت أن المسؤولين فيها توصلوا مع نظرائهم الأمريكيين لضرورة توفير مناخ جيد لتطبيق الاتفاق التجاري بين البلدين.

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