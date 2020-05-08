الحكومة المؤقتة لاتزال متمسكة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البريقة ببنغازي

قال مسؤول الإعلام بإدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بمدينة بنغازي، إن هناك قرار صادر من الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البريقة منذ فترة على الرغم من تأخر التنفيذ.

وأوضح أسامة ماضي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن قرار الحكومة الصادر في السابق والذي كلف من خلاله خير الله العبيدي بتشكيل مجلس إدارة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز مُحصن قانونًا بعد صدور تمكين قضائي من المحكمة لخيرالله العبيدي بإدارة شؤون الشركة.

ويعتقد ماضي بأن توحيد مجلس إدارة البريقة عبر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس خلال اليومين الماضيين غير شرعي وغير معترف به من قبلهم في المنطقة الشرقية.

وفي طبرق وبعض المدن الأخرى، صدرت بيانات مصورة من قبل مجموعات من عمال البريقة ترفض قرار توحيد الشركة التي أعلنت عنه مؤسسة النفط في طرابلس، وفق ماضي.

ويرى المسؤول عن الإعلام بأن بإدارة البريقة في بنغازى بأن خيرالله العبيدي لايزال هو المدير الفعلي للشركة، رغم تأخر تشكيل مجلس الإدارة حتى الآن.

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