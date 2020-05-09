بلدي سبها: توزيع السلع التموينية على 182 جمعية استهلاكية في المدينة

أعلن المجلس البلدي سبها اليوم الجمعة، عن توزيع مخصصات 182 جمعية استهلاكية من السلع التموينية داخل المدينة.

وكان صندوق موازنة الأسعار في المنطقة الشرقية أرسل في الأسابيع الماضية شحنة كبيرة من السلع التموينية المدعومة لفرع الصندوق في سبها.

وأوضح المجلس في بيان عبر موقعه بفيسبوك، بأنه بدء في عملية توزيع كمية السلع الغذائية لكل الجمعيات المسجلة لدى مراقبة الاقتصاد، مشيراً إلى أن عملية التوزيع تأخرت بسبب تعطل وصول شحنة الزيت إلى فرع الصندوق.

وتشمل كمية السلع التموينية السكر والدقيق والطماطم والأرز والزيت الذي تأخر وصوله والذي يتوقع المجلس أن تصل الشحنة إلى مخازن الصندوق خلال الفترة المقبلة.

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