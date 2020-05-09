مخالفاً لضوابط المركزي .. التجارة و التنمية طرابلس يخصم عمولة بنسبة 3% على صكوك المقاصة الواردة

كشف مصدر مسؤول بمصرف التجارة والتنمية طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية خصم عمولة بقيمة 3% على صكوك المقاصة الواردة ، أي بمعنى يخصم على صك قيمته 10 الآف 300 دينار .

ووفقاً للمصدر أن المقاصة حالياً مقفلة لانخفاض رصيد البنك لدى مركزي طرابلس ، و لكن عندما تم فتح هذه المنظومة بشكل مؤقت ولأشخاص محددين ، تم تنفيذ صكوك لعدداً منهم و بعمولة 3 % بما يخالف قوانين وضوابط مصرف ليبيا المركزي ، بالإضافة إلى عدم امكانية سحب للمواطنين مرتباتهم لتوقف المقاصة .

ووفقا لتعليمات المصرف المركزي التي اطلعت عليها صحيفة صدى الاقتصادية فإن قيمة العمولة على صكوك المقاصة الواردة لا تتعدى 10 دينار .

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