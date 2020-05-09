“الوطنية للنفط”: مقدرات الشعب الليبي تدمر .. احتراق 4 خزانات وقود بمستودع مطار معيتيقة وإصابة 6 أخرى بأضرار جسيمة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم السبت إن استهداف مطار معيتيقة صباح اليوم بوابل من القذائف الصاروخية تسبب في إصابة 4 خزانات إصابة مباشرة و احتراقهم بالكامل وإصابة 6 خزانات أخرى بأضرار جسيمة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن مستودع مطار معيتيقة كان يحتوي على 10 خزانات لوقود الطيران سعة كل واحد منهم 45 ألف لتر، بالإضافة إلى منظومة تزويد الطائرات التي تضررت بشكل مباشر وأصبحت خارج الخدمة، كما أصيبت سيارة تزويد وقود طيران الإسعاف الطائر بشكل مباشر.

وأضافت المؤسسة أن مستودع مطار معتيقية الدولي بعد استهداف اليوم انضم إلى خسائر شركة البريقة لتسويق النفط التي أصبحت كبيرة جدا، وناشدت المؤسسة بعدم استهداف ما تبقى من منشآت والتي هي مقدرات الشعب الليبي.

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