جهاز النهر: تعرض محطة الكهرباء “النهر1” وينذر بحدوث خفض في معدل إنتاج المياه

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة اليوم السبت خلال بيان له تعرض محطة الكهرباء (النهر 1) إلى إعتداء من مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقل الجنوبي والشمالي.

وأوضح جهاز النهر أنه لم يتسنى لنا بعد معرفة الدوافع والأسباب لهذا التصرف الغير مسؤول الذي سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل واستمرار عمل الحقل الشرقي فقط، مما سيترتب عنه عجز في الإمداد المائي الذي تعاني منه المنظومة اصلاً وعدم القدرة على الإيفاء بكافة احتياجات المدن من المياه، بسبب سرقة وتخريب عدد (106) بئر وتعثر أعمال الصيانة للظروف الأمنية السيئة والصراع المسلح المستمر.

وأشار الجهاز في بيانه الذي نشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه سيكون ضعف وانقطاع المياه على أغلب مناطق مدينة طرابلس خاصة المرتفعة.

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