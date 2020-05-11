عبدالرحمن العبيدي يتسلم مهام الشؤون الفنية بشركة البريقة خلفا لخيرالله صالح

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

شهد مدينة السلام طبرق اليوم الأحد، مراسم التسليم والاستلام لمهام عضوية الشؤون الفنية بشركة البريقة لتسويق النفط بين المدير السابق خيرالله صالح العبيدي والمدير الجديد عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي.

وقد أجريت المراسم بمقر مكاتب شركة البريقة لتسويق النفط بطبرق، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي، وذلك في أجواء تسودها المودة والاحترام والمهنية التامة التي يتميز بها رجال قطاع النفط.

وأجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مداخلة هاتفية خلال الاحتفالية أثنى فيها على الدور الذي قام به خيرالله خلال تقلده لهذه المهمة وما صاحبها من صعوبات وتحديات، متمنيا التوفيق للمدير الجديد في مهمته.

وأكد صنع الله، على وحدة وتماسك شركة البريقة والمؤسسة، شاكرا كل الجهود الداعمة لذلك، بحسب ما نشرت المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأحد.

وأجرى أيضا رئيس لجنة إدارة شركة البريقة الجديد إبراهيم بوبريدعة مداخلة هاتفية شكر فيها خيرالله صالح على جهوده، متمنياً أن يكون عبدالرحمن العبيدي خير خلف لخير سلف، على حد قوله.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعادت في أبريل الماضي، تشكيل مجلس الإدارة لشركة البريقة برئاسة إبراهيم بوبريدعة ليكون خلفاً لعماد بنكورة الذي استلم مهامه في أغسطس من عام 2018.

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