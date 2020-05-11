اقتصاد

الخارجية بحكومة الوفاق تؤكد تخفيض المرتبات وتقليص عدد الموظفين بالوزارة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد القبلاوي اليوم الأحد، اتخاذ الوزارة إجراءات موسعة من خلال تخفيض المرتبات وتقليص عدد الموظفين.

وأوضح القبلاوي في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية، بأن الوزارة نقلت مجموعة تقارب 2,078 من الموظفين إلى الملاك الوظيفي والتي تأتي من بين الإجراءات المتخذة في اتجاه الإصلاح داخل المؤسسة.

وأشار القبلاوي خلال المقابلة إلى أن قرار تقليص الموظفين بلغت نسبته 35% تقريباً، موضحًا أيضا بأن الوزارة تعمل في أجواء صعبة في ظل الحروب والنزاعات التي تعصف بالوطن منذ فترة طويلة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • كلهم معينون بالواسطة وبعد التحرير سيتم محاسبتهم واستعادة اموال الدولة والقصاص منهم واولهم سيالة الزبالة والسنى المعتوه المهبول الذى يقول ان الجندويد هم من اغلقوا ابار النفط سوف يحاسب على الكذب والخيانة للوطن بعد التحرير ولن ينفعهم المعتوه لانه سيسقط فى تركيا ويدخل السجن مثل مرسى فى مصر والبشير فى السودان فهو نهاية الخوان فى كل مكان

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