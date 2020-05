كوريا الشمالية تؤكد على أهمية زراعة الأرز لتحقيق استراتيجية «الاختراق الأمامي»

حثت الصحيفة الكورية الشمالية الناطقة باسم حزب العمال على بذل جهود شاملة لزيادة إنتاج الأرز مع بدء موسم زراعته في حقول البلاد.

وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، إن نجاح تحقيق استراتيجية “الاختراق الأمامي” لمواجهة التحديات في البلاد، يتوقف بشكل كبير على مدى تعزيز الإنجازات التي يحققها قطاع الزراعة.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن التعبير عن الولاء للحزب بمقدار المساهمة في زيادة إنتاج الحبوب، مؤكدة أنه يجب أن “نصبح وطنيين من خلال تكريس جهود الجميع للمساهمة في زيادة إنتاج الحبوب”.

وأثنت الصحيفة على الإنجازات الكبيرة التي حققها قطاع الزراعة من خلال تطبيق طرق الزراعة العلمية، مشددة على أن هذا التقدم المستمر سيوفر دعما كبيرا لتعزيز الاقتصاد الشامل للبلاد.

وتسعى كوريا الشمالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وتجمع الجنود والسكان والطلبة في عملية زراعة الأرز خلال موسمها سنويا.

ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى زيادة حادة في الإنتاج الزراعي أثناء خطابه في أواخر ديسمبر، قائلا إنه لا توجد توقعات بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده، وسط عدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي.

