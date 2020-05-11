اقتصاد

أسعار النفط تعاود الانخفاض

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت أسعار النفط العالمية مع افتتاح جلسة اليوم الاثنين بأكثر من 1% إثر التداعيات التي سببتها جائحة فيروس كورونا على الدعم الصادر عن تخفضيات المعروض التي قام بها بعض المنتجين العالميين الكبار.

وسجل خام القياس العالمي برنت انخفاضا بقيمة 51 سنتا مسجلا 30.46 دولارا للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأميركية غرب تكساس الوسيط 49 سنتا لتسجل 24.25 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا الهبوط لكلا الخامين بعدما أن حققا مكاسب في الأسبوعين الأخيرين بالتزامن مع تخفيف الدول للقيود التجارية والاقتصادية المفروضة لاحتواء الوباء إلى جانب انتعاش الطلب على الوقود حتى لو كان بشكل بسيط بالإضافة أيضا إلى انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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