أسعار النفط تعاود الانخفاض

هبطت أسعار النفط العالمية مع افتتاح جلسة اليوم الاثنين بأكثر من 1% إثر التداعيات التي سببتها جائحة فيروس كورونا على الدعم الصادر عن تخفضيات المعروض التي قام بها بعض المنتجين العالميين الكبار.

وسجل خام القياس العالمي برنت انخفاضا بقيمة 51 سنتا مسجلا 30.46 دولارا للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأميركية غرب تكساس الوسيط 49 سنتا لتسجل 24.25 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا الهبوط لكلا الخامين بعدما أن حققا مكاسب في الأسبوعين الأخيرين بالتزامن مع تخفيف الدول للقيود التجارية والاقتصادية المفروضة لاحتواء الوباء إلى جانب انتعاش الطلب على الوقود حتى لو كان بشكل بسيط بالإضافة أيضا إلى انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم

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