المركزي الصيني يتعهد بالحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان

قال بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، إنه سيعزز تعميق إصلاح آلية تشكيل سعر صرف اليوان وسيحافظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين عن البنك، القول في تقرير السياسة النقدية للربع الأول، إن الدولة “ستعمل على تعميق الإصلاح الموجه للسوق لآلية سعر صرف اليوان، وتحسين نظام سعر الصرف العائم الذي يعمل على أساس العرض والطلب في السوق ويتم تعديله مع الإشارة إلى سلة العملات، والحفاظ على مرونة سعر الصرف”.

وتعهد البنك بتعزيز تنسيق سياسات العملات المحلية والأجنبية والسعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على مرونة سعر صرف اليوان، وتحسين سياسة التحوط الكلي بشأن تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي العالمية.

وقال البنك إنه سيستمر في إصلاح آلية سعر الفائدة الرئيسي للقروض في البلاد، التي تهدف إلى عكس تغيرات السوق بشكل أفضل، وتحسين آلية نقل السياسة النقدية، وتخفيض معدلات الإقراض.

وتعهد بنك الشعب الصيني بمساعدة شركات الاستيراد والتصدير في البلاد على إدارة مخاطر سعر الصرف بشكل أفضل، ودعم استخدام اليوان في التجارة والاستثمار عبر الحدود.

