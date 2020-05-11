أبو بريدعة يباشر إدارة “البريقة” ويعقد سلسلة اجتماعات

عقد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبو بريدعه أمس الأحد اجتماعه الأول مع مديري إدارات المناطق التشغيلية بعد تقلده مهامه رسميا قبل أيام خلفا لعماد بن كورة.

وقاد أبو بريدعة الاجتماع عبر الدائرة المغلقة بمشاركة إدارات الشركة في طرابلس والزاوية ومصراتة وبنغازي والبريقة والسرير وطبرق بالإضافة لمديري المستودعات بالمطارات.

كما عقد أبو بريدعة اجتماعات أخرى مع الوحدات والأقسام الإدارية في مدينتي طرابلس وبنغازي، شملت إدارات الموارد البشرية ومراقبة شؤون العاملين وإدارة الخدمات العامة بالشركة إلى جانب إدارة المراجعة الداخلية ومراقبة المراجعة في فرعي طرابلس وبنغازي.

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