ميناء طرابلس يترقب وصول عدد من البواخر

يترقب ميناء طرابلس البحري دخول سفن تجارية إلى أرصفته في الأيام المقبلة وفقا للتقرير اليومي للشركة الليبية للموانئ.

ومن المتوقع دخول السفينة “فوجي بي” التابعة للوكيل الملاحي شركة طرابلس وعلى متنها نحو 2840 طنا من الموز بالإضافة إلى وصول سفينة نقل الحاويات “كونامار فوجورد” التابعة للوكيل الملاحي شركة فن الشحن محملة ب 39 حاوية من البضائع والسلع المختلفة .

ومن المتوقع أيضا أن يستقبل ميناء طرابلس في الأيام القادمة السفينة “بي وي” التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية حاملة على متنها أكثر من 17 ألف طن من السكر المكيس.

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