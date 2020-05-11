اقتصاد

مصلحة الجمارك “ترفض” قرار الرئاسي بخفض المرتبات

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب نائب مدير عام مصلحة الجمارك أحمد الشيباني مدير مكتب شؤون الوزارة في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق بشأن تضرر موظفي مصلحة الجمارك من قرار المجلس الرئاسي الصادر في أبريل الماضي والقاضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20% بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي أقرت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20% ليشمل ذلك موظفي مصلحة الجمارك.

وأشار الشيباني خلال كتابه الصادر أمس إلى الضرر الكبير الذي لحق بمرتبات أعضاء الجمارك الذين كانوا يتطلعون لزيادة مرتباتهم وفقا للكتاب مشددا في الوقت ذاته على رفض كافة منتسبي المصلحة للقرار مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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