المركزي الصيني يعزز إجراءات دعم الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الصيني عزمه تعزيز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد مؤكدا على أنه سيعمل على جعل السياسة النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية

وأكد المركزي الصيني أن اتجاه الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في الصين سيظل دون تغيير رغم تفشي فيروس كورونا، ولم يكرر تقرير تنفيذ السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني للربع الأول من العام تعهد البنك المركزي المعتاد منذ زمن بعيد بالامتناع عن تحفيز “كالسيل” لدعم النمو، معززاً المؤشرات على مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وفي السياق ذاته قال البنك إن التنمية الاقتصادية في الصين تواجه تحديات غير مسبوقة داعيا لدراسة المصاعب والمخاطر والشكوك ملياً، ومؤكدا على أنه سيحافظ على سيولة وفيرة من خلال استعانته بإجراءات تتعلق بالسياسات الكلية والهيكلية إلى جانب مواصلته تعميق إصلاحات أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتخصيص الموارد المالية على نحو أكثر فعالية وتابع قائلا إنه سيدعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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