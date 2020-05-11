اقتصاد

المركزي الصيني يعزز إجراءات دعم الاقتصاد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن البنك المركزي الصيني عزمه تعزيز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد مؤكدا على أنه سيعمل على جعل السياسة النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية

وأكد المركزي الصيني أن اتجاه الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في الصين سيظل دون تغيير رغم تفشي فيروس كورونا، ولم يكرر تقرير تنفيذ السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني للربع الأول من العام تعهد البنك المركزي المعتاد منذ زمن بعيد بالامتناع عن تحفيز “كالسيل” لدعم النمو، معززاً المؤشرات على مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وفي السياق ذاته قال البنك إن التنمية الاقتصادية في الصين تواجه تحديات غير مسبوقة داعيا لدراسة المصاعب والمخاطر والشكوك ملياً، ومؤكدا على أنه سيحافظ على سيولة وفيرة من خلال استعانته بإجراءات تتعلق بالسياسات الكلية والهيكلية إلى جانب مواصلته تعميق إصلاحات أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتخصيص الموارد المالية على نحو أكثر فعالية وتابع قائلا إنه سيدعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • بصراحة لا اعرف ان كان هناك احد عاقل رجل او امراءة يقرا كلامي هذا :-
    ما يحدث الان من شهر مارس الماضي – من نشر لاخبار مرض كورونا عبر الاعلام العالمي والمحلي ومحاولة الحجر الصحي – يعتبر تخطي الحدود وإيذاء للمواطنين بشكل عام واغتصاب للحرية الشخصية –
    ربما في عالم البحث الجناءي يعتبر جريمة من النوع الاول –
    ويعتبر كذلك مرض من الأمراض النفسية لدى بعض الاعلاميين او روساء الحكومات – بتقييد الناس ومحاولة إيهام النفس بأنهم يحافظون على صحتهم ويخافون عليهم اكثر من انفسهم ..!!!!
    – عادة افتراضيا حتى في حالة وحود وياء حقيقة – لا يمكن التعامل معه بنشر ارقام وإحصاءات المصابين والمتعاقين على شاشات الإذاعات – ومحاولة معرفة كمية المصابين والمتعاقين ….؟!!!
    هذه بصراحة تعتبر حرب نفسية على المواطنين والأطفال والأصحاء والعاديين … ووجدنا ان هذه الحرب متعلقة حتى بقفل اقتصاد بعض الدول – ومحاولة العمل الحر القانوني – وهذه لا يساعد المواطنين بشكل العام انما يزيد الامر سوءا – فقد ارتفع ضحايا الانتحار المراهقين واصحاب الاعمال في أوروبا من شهر مارس الى اليوم – من 18% الى 65% وذلك بسبب الوسواس القهري – وعدم وجود حتى برامج صحية ونشاطات داعمة لبعض المراحل العمرية وضحايا الحروب … وكذلك اقفال المدارس والجامعات والصالات الرياضية / وضياع احلام الطلبة والطالبات والرياضيين ومستقبلهم …؟!!! – بل وتأخيرها وذلك يودي في تفشيل وضعف الأداء عام و تعويضه –
    هذه قصة حقيقية لأب من أصل اسيوي –
    كان يعمل ليل نهار من اجل تحقيق حلم ابنته الوحيدة الجميلة بعد وفاة والدتها – لانها فقط نحلم بان تصبح طبيبة أسنان – ووصلت لمرحلة ممتازة في التعليم في بريطانيا – وبعد هذا الاغلاق للمدارس والأعمال – فقدت هذه الطفلة حماسها وبدات تبكي ولم تخرج من البيت – منذ اكثر من ثلاثة أشهر –..!!!!
    فقد والدها عمله – ولم يعرف والدها كيف ان يجعلها تكمل حماسها ونشاطها الدراسي / … وهذه ضحية من ضحايا الاعلام الرديء والإغلاق والكذب ونشر غبر اخلاقي لهذا المرض – وعدمً وجود برامج ثقافية مضادة – او برامج تعليمية داخل الإذاعات ولأجل العاءلات التي لا تستطيع الخروج من بيوتهم . ولاستمرار في أعمالهم .
    وهم ضحايا لحرب نفسية يقودها الراسماليون والسياسيون ضد احلام الشعوب – ومحاولة قهرهم .
    وتدمير مستقبل الأجيال القادمة .

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  • I do not know if there is any sane man or woman reading this:
    What is happening now from last March – from the publication of news of Corona’s disease through the international and local media and the attempted quarantine – is to cross borders and harm citizens in general and usurpation of personal freedom –
    Perhaps in the world of criminal research it is considered a crime of the first type –
    It is also considered a mental illness among some media professionals or government heads – by restricting people and trying to delude oneself that they maintain their health and fear them more than themselves .. !!!!
    – Usually by default, even in the case of Wahoud and J, in fact – It cannot be dealt with by publishing the numbers and statistics of the injured and the handicapped on the radio screens – and trying to know the amount of the injured and the handicapped …? !!!
    This is frankly a psychological war on citizens, children, the healthy and the ordinary –
    And we found that this war is related to even locking the economies of some countries – and trying to work freely and legally – and this does not help citizens in general, but makes it worse – teenage suicide victims and business owners in Europe increased from March to today – from 18% to 65%, due to Obsessive-compulsive disorder – the absence of even health programs and supportive activities for some age groups and victims of wars … as well as the closure of schools and universities and gyms / loss of male and female students and athletes’ dreams and their future …? !!! – and even delaying it, which leads to failure and poor performance in general and its compensation -….This is a true story of an Asian father –
    He was working day and night to realize the dream of his only beautiful daughter after her mother’s death – because she only dreamed of becoming a dentist – and she reached an excellent stage in education in Britain – and after this closure of schools and businesses – this child lost her enthusiasm and started crying and did not leave the house – since more than From three months – .. !!!!
    Her father lost his job – and her father did not know how to get her to complete her enthusiasm and academic activity ….This is a victim of poor media, closing, lying, and unethical publication of this disease – and the lack of cultural countermeasures – or educational programs within radio stations and for families who cannot leave their homes. And to continue their business.
    They are victims of a psychological war led by capitalists and politicians against peoples ’dreams – and trying to defeat them.
    And destroy the future of future generations.✅✳💥🧡

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