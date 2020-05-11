“الرئاسي وتسييري سبها” يتفقان على توفير احتياجات الجنوب من الوقود والغاز من مستودعي طرابلس ومصراتة

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبد السلام كاجمان” اليوم الاثنين اجتماعا بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري بسبها لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لبلديات المنطقة الجنوبية، وكيفية تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تتولى شركة البريقة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط توفير احتياجات مناطق الجنوب من الوقود والغاز من مستودعي طرابلس ومصراتة بداية من الأسبوع القادم، على أن تكون عمليات النقل من خلال قوافل تنطلق من مستودع مصراتة كمرحلة أولى إلى مدينة سبها.

كما اتفق الجانبان على أن تقوم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بتأمين قوافل نقل الوقود والغاز من خلال مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها في المناطق والبلديات بالتنسيق مع شركة البريقة وجهاز الطب العسكري، ويقوم المجلس التسييري سبها بالتعاون مع مجالس الأعيان بالمناطق لتوفير الأمن والحماية لقوافل نقل الوقود والغاز عند دخولها بلديات الجنوب والإشراف على عمليات التوزيع للبلديات لضمان وصولها مستحقيها.

وشهد الاجتماع حضور وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد “خالد مازن” والمدير التنفيذي لجهاز الطب العسكري اللواء” عمر البصير”، وعضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “عبدالحميد اشتيوي”، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري سبها، ومستشار النائب للشؤون الفنية “فرج العماري”، ومدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط ” خالد أوهيبة”، ومدير الإدارة العامة للمبيعات بالشركة “سعيد بحير”.

يذكر أن مناطق ومدن الجنوب الليبي تعاني منذ فترة طويلة انقطاع شبه كامل للإمدادات من الوقود وغاز الطهي بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة مما أدى إلى معاناة المواطنين وعدم تمكنهم من الحصول على الوقود واسطوانات الغاز إلا من خلال السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جدا.

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