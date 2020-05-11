دار الإفتاء بطرابلس تحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام ب7 دينارات

حددت دار الإفتاء بطرابلس في بيان لها اليوم الاثنين قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 7 دينارات.

وذكرت دار الإفتاء في بيانها أن مقدار زكاة الفطر الواجبة على كلّ مسلمٍ قادرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرٍ أو أنثى، هي “صاعٌ” أي أربعةُ أمدادٍ بمدّ النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ من غالب قوت أهل البلد، ومقدارُه مِن القمحِ (2.250) كيلوجرام، ومِن الشعيرِ والأرُزّ والتَّمرِ (2) كيلوجرام عن الشخصِ الواحدِ.

وأضافت أن بعضُ أهلِ العلم قد جوّز إخراجَ قيمة زكاة الفطرِ نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ، وقيمتها نقدًا لهذا العام 7 دينارات، ويفضل إخراجِها بعدَ الفجر مِن يومِ العيدِ، وقبلَ صلاةِ العيدِ، ويجوزُ إخراجُها في أيّ وقتٍ مِن الأيامِ الأخيرةِ مِن رمضان، ويجبُ إخراجُها قبلَ صلاةِ العيدِ.

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